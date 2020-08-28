65 yaş üstü kısıtlamaları: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

28 Ağustos 2020

Türkiye'de koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından bazı illerde 65 yaş üstü kısıtlamaları gündeme geldi. Buna Siirt, Yalova, Şanlıurfa, Van, İzmir, Tekirdağ, Konya, Bursa, Bolu, Ankara, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Karabük, Tunceli ve Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 yaş üstü kısıtlamaları

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı. Kısıtlamadan araç şoförlerinin de sorumlu olduğu, kurala riayet etmeyen vatandaşların tespit edilmesi durumunda ihlalde bulunan vatandaşlarla birlikte duruma müsaade eden araç şoförlerine ceza kesileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulu 3. maddede belirtilen kapalı ve açık düğün salon ve bahçelerinde yapılan düğünlerin en fazla 3 saatte bitirilmesi kararının iptal edilerek, söz konusu tüm merasimlerin kına, düğün, sünnet düğünü, nişan ve benzeri etkinliklerin en fazla 2 saatte bitirilecek şekilde yapılmasına, Umumi Hıfzıssıhha kararı 3. maddeden belirtilen köy ve sokak düğünlerinde yemek ikramlarına yapılmaması hükmüne ilave olarak, ilimizde tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimleri de kapalı su hariç tüm yiyecek ve içecek ikramlarının 02.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayısı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası konusu, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına, karar verilmiştir.

Ankara

Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

Bursa

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Kayseri

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla İlimiz genelinde; düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi, vb. gibi toplu etkinliklere (anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde) 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarını sadece sabah 10:00'dan, akşam 17:00'a kadar kullanabilmelerine 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla Pazar, AVM, Sosyete Pazarı vb. gibi toplu alışveriş mekanlarına girişlerinin sınırlandırılmasına karar verildi.

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, corona virüsü ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Covid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir."

Konya

Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında yer alan Konya’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında bugün toplandı. Kurulda, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmalarına karar verildi. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulması amacıyla kurulda alınan kararlar şöyle açıklandı:

"65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin pazar yeri, AVM, piknik vb. alanlarında bulunmamalarına, toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına, 21.08.2020 tarihinden itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (1. derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına, bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00’ye kadar sonlandırılmasına ve en fazla 2 saat içinde bitirilmesine, ilimizde faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler haricinde çay-kahve-kahvaltı vb. organizasyonların yapılmamasına, fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda vb. yerlerde yüz yüze taziye yapılmamasına karar verildi."

Şanlıurfa

06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.

Van

Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi.

Yalova

65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.

Elazığ

Düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Bu gruptaki kişiler pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilecek.

Bartın

Aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucunda, 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir.

İzmir

65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

Kütahya

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın belirlenen bölgelerdeki park, kahvehane kıraathane, kafeterya, çay ocağı ve çay bahçeleri, pastahane, oyun salonları, han, kulüp dernek binaları ve lokalleri gibi kapalı ve açık oturma alanlarına hafta sonu 12:00 – 19:00, hafta içi saat 16:00 – 19:00, saatleri arasında girmeleri yasaklandı.

Kırıkkale

Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale’de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

Manisa

65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

Sivas

İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki corona virüsü vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17:00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.

Tekirdağ

Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.

Bolu

65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.

Balıkesir

65 yaş ve üstü vatandaşlar 1’inci ve 2’nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.

Tunceli

65 yaş ve üstü her gün saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.