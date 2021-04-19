65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri ne zaman?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlendi. Düşük ve orta risk grubundaki illerde sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma süreleri önceleri 3 saatken, son düzenleme ile 4 saate çıkarıldı.

Yapılan düzenlemeye göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri 10.00-14.00 olarak belirlendi. Bu saatlerde 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkabilecek, işlerini halledebilecek ve ardından kısıtlamalara uymaya devam edecekler.

65 yaş üstü çalışanlar ne yapacak?

65 yaş üstü sokağa çıkma saatlerinin kısıtlanmasının ardından en çok merak edilenlerin başında bu kapsamda olan ancak çalışan kişilerin nasıl hareket edeceği oldu. 65 yaş üstü olup çalışan vatandaşlar çalışma izin belgesi ile sokağa çıkabilecek ve iş yerlerine gidebilecekler.

Toplu taşıma yasağı yeniden başladı

20 yaş altı sokağa çıkma saatlerinde yapılan düzenleme gibi bir düzenleme de toplu taşıma kullanımına getirildi. Öte yandan 65 yaş üstü ve 20 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden başladı.