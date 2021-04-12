65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi ve sokağa çıkmaları için belirlenen süre uzatıldı. Önceleri 3 saat ile sınırlanan 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri son düzenleme ile birlikte 4 saate çıkarıldı.

Türkiye risk haritasına göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan kentletde sokağa çıkma yasağı uygulaması kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde uygulama devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, hafta içi ise 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasına tabii oluyor.

65 yaş üstü vatandaşlar bu süreçte belirlenen saatlerde sokağa çıkarak işlerini yapabiliyor. İçişleri Bakanlığı'nın son düzenlemesi ile 4 saate çıkarılan 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri 10.00-14.00 olarak belirlendi.

Bu kısıtlamalar bazı soruları da beraberinde getirdi. Kısıtlamalara tabii olan ancak çalışmak durumunda olan vatandaşlar nasıl bir yol izleyeceklerini araştırmaya başladı. Bu süreçte 65 yaş üstü vatandaşlar çalışma izin belgesi alarak herhangi bir sorun yaşamadan iş yerlerine gidip evlerine dönebiliyor.