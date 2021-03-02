COVID-19 pandemisi sürecinde risk grubunda yer almasından dolayı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusunda atılacak adımlar merakla beklenirken, kabine toplantısı ile bu konuda yeni gelişmeler yaşandı. Son kabine toplantısından sonra yapılan açıklamalara göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı belirlenen illerde kaldırıldı.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı son genelgeye göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat illeri için 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon illerinde ise yasak devam ediyor.