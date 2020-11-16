65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Tüm dünyada olduğu üzere Türkiye'de de yeni tip koronavirüs vakalarında artışlar yaşanmaya başladı. Vaka sayılarında yaşanan artışın ardından bir takım önlemler de tekrardan uygulamaya konuldu. Bu önlemlerin başında ise 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre 65 yaş üstü vatandaşlar saat 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Belirlenen saatlerin dışında ise sokağa çıkamayacak.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı konusunda yapılan açıklamada, "10.00­-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri olmak üzere kamu, görevlileri, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs tedbirleri konulu ek genelgede yer alan bir diğer madde ise maske takma zorunluluğu hakkında. Özellikle kalabalık şekilde bulunulan cadde, sokak, park ve bahçelerde sigara içen vatandaşların maske kullanım kurallarına uymadığı tespit edilirken, yeni önlemlerle birlikte, tüm illerde vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde sigara içme yasağı getirildi.