65 yaş üstüne sağlık hizmetine ulaşım artık ücretsiz: 'Saygı Taksi' yola çıktı

Bilecik Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'Saygı Taksi' uygulamasını hayata geçirdi. Proje kapsamında, sağlık ocakları ve hastanelere gitmek isteyen yaşlılar ücretsiz ulaşım imkânından yararlanabilecek.

Refakat hizmeti de sunulacak

Geçtiğimiz aylarda annelere yönelik 'Anne Taksi' hizmetini başlatan Bilecik Belediyesi, bu kez yaşlılar için yeni bir adım attı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Anne Taksi'den sonra şimdi de yeni projemiz olan 'Saygı Taksi'yi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Saygı Taksi ile 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız bizlerden randevu ile araç talep ederek, sağlık ocakları ve hastane gibi noktalara ücretsiz hizmet alabilecek. Eğer yanlarında onlara refakat edebilecek birileri yoksa refakatçi talep edildiğinde belediye başkanlığı olarak refakat hizmetini de sunacağız" dedi.

"Bu günlere gelmemizi sağlayan büyüklerimizin yanındayız"

Subaşı, büyüklerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Bizleri büyüten bu günlere gelmemizi sağlayan kıymetli büyüklerimizin her zaman yanındayız. Bilecik Belediyesi olarak her zaman 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Saygı Taksi” hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0501 314 26 63 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilecek.