65 yaş üzeri vatandaşlara rapor zorunluluğu mu geldi? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden net yanıt!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan “65 yaş üzerindekilerden her tapu işleminde sağlık raporu isteniyor” yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Açıklamada, 1-2 Ekim tarihleri arasındaki başvuru verileri paylaşılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ait 9 bin 224 başvurudan yalnızca 196’sında sağlık raporu ibrazı istendiği belirtildi. Bu oran, işlemlerin çok küçük bir kısmını oluşturdu.

“Rutin rapor uygulaması yok”

Genel müdürlük, yaş sınırı olmaksızın sadece şüpheli durumlarda sağlık raporu talep edilebildiğini hatırlattı. “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan rutin olarak rapor istenmektedir” yönündeki iddiaların yanlış olduğu ifade edildi.

“İşlemler daha hızlı ve güvenli yürütülüyor”

Açıklamada ayrıca, “Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir.” denildi.