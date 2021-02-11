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65 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının başlayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler" açıklamasında bulundu.

Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim'' ifadesini kullandı.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurmuştu.