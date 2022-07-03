6'lı masa beşinci kez toplanıyor
Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş için bir araya gelen 6 muhalefet partisi, beşinci toplantısını bugün yapacak.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"nda bir araya gelecek.
Toplantının önemli gündem başlığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasıyla ilgili çalışma.