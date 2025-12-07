7 Aralık 2025 son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu?

Türkiye genelinde aralıklarla hissedilen sarsıntılar, vatandaşlarda paniğe neden olurken sıklıkla "son depremler" araması yapılıyor. Ülkemizde yine en çok deprem Balıkesir Sındırgı'da yaşanırken son günlerde 4'ten büyük bir sarsıntı yaşanmadı. İşte 7 Aralık deprem verileri...

Son depremler (7 Aralık)

09.20 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.5

09.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.43 – Doğanşehir (Malatya) – 2.9

08.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.33 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.8

08.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.00 – Simav (Kütahya) – 2.2

07.44 – Patnos (Ağrı) – 1.7

07.32 – Ula (Muğla) – 1.7

07.29 – Ula (Muğla) – 1.7

07.26 – Ege Denizi, Dikili (İzmir) – 1.5

07.22 – Köyceğiz (Muğla) – 1.5

07.15 – Beypazarı (Ankara) – 1.7

07.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07.06 – Ula (Muğla) – 1.8

06.52 – Akdeniz, Payas (Hatay) – 2.5

06.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9

06.21 – Simav (Kütahya) – 2.0

06.11 – Doğanşehir (Malatya) – 1.8

06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.06 – Akdeniz, Karaburun (İzmir) – 2.3

05.58 – Simav (Kütahya) – 1.3

05.53 – Akçadağ (Malatya) – 1.7

05.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

04.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.52 – Baskil (Elazığ) – 1.4

04.39 – Dinar (Afyonkarahisar) – 1.7

04.36 – Simav (Kütahya) – 1.4

04.33 – Simav (Kütahya) – 1.4

04.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

04.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.03 – Akdeniz, Seydikemer (Muğla) – 2.1

03.56 – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) – 1.8

03.37 – Darende (Malatya) – 1.7

03.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

03.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

02.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.51 – Keban Barajı, Merkez (Elazığ) – 2.1

02.50 – Kozan (Adana) – 1.2

02.47 – Refahiye (Erzincan) – 1.4

02.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.34 – Menteşe (Muğla) – 1.5

02.33 – Sur (Diyarbakır) – 1.7

02.11 – Akçadağ (Malatya) – 1.3

01.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

01.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

01.18 – Fethiye (Muğla) – 1.8

01.13 – Ege Denizi, Datça (Muğla) – 2.0

01.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

00.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

00.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

00.19 – Akdeniz, Datça (Muğla) – 2.5

00.16 – Simav (Kütahya) – 1.9

00.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

00.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

00.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

00.08 – Akçadağ (Malatya) – 1.8