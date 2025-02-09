7 ayrı suçtan hüküm giyiyordu! 27 yıl hapis cezası bulunan suçlu yakalandı

İstanbul'da, çeşitli suçlardan 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

9 yılda 7 ayrı suç

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2013-2024 yılları arasında "kasten yaralama", "silahla tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "taksirle yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cezaevine yasak eşya sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından hüküm giyen Alper M'nin Ümraniye'deki bir evde saklandığını belirledi.

Ekipler, özel harekât polislerinin desteğiyle adres çevresinde güvenlik önlemleri alarak operasyon düzenledi. Eğitimli köpeğin de yer aldığı baskında Alper M. ve evde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

2 tabanca ve 106 adet mermi bulundu

Ev ve araçta yapılan aramada, 2 tabanca ile 106 adet farklı çaplarda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Alper M. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.