7 il için sarı uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak 7 il için 'sarı' kodlu uyarı yayımladı. Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışlara yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtınanın eşlik edebileceği belirtilirken, sel, su baskını ve hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
İçişleri Bakanlığı, bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yapıldı.
Paylaşılan bilgilere göre Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor
Yetkililer, söz konusu bölgelerde etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte görülebileceğini belirtti.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama, yerel dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.