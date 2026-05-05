7 il için sarı uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor

İçişleri Bakanlığı, bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Bakanlığın açıklamasına göre uyarı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yapıldı.

Paylaşılan bilgilere göre Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor

Yetkililer, söz konusu bölgelerde etkili olması beklenen yağışların yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte görülebileceğini belirtti.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksama, yerel dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.