7 ilde 14 taşınmaz satışa çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ilde bulunan toplam 14 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı.

ÖİB'nin konuya ilişkin yatırımcı duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Kayseri'nin Talas, Muş'un merkez, Muğla'nın Ula, Manisa'nın Akhisar, Eskişehir'in Tepebaşı, Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçelerinde yer alan bazı taşınmazlar satışa çıkarılacak.

Teklif süreleri illere göre farklılık gösterecek. Kayseri, Muş, Muğla ve Manisa'daki taşınmazlar için son teklif tarihi 31 Mart olarak belirlenirken, Eskişehir'deki 5 taşınmaz için 1 Nisan, Gaziantep ve Tekirdağ'daki taşınmazlar için ise 2 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

Süreç açık artırma ile tamamlanacak

İhaleler, birden fazla istekliden kapalı zarfla teklif alınması ve ardından yapılacak görüşmeler yoluyla "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Sürecin, pazarlık aşamasında kalan teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma ile tamamlanacağı bildirildi.