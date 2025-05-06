7 ilde eş zamanlı baskın! DEAŞ’a maddi destek iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a finansal destek sağladıkları iddiasıyla 5’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Suriye ve Irak’ta örgüt adına faaliyet yürüttükleri ve banka hesapları üzerinden maddi destek sağladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonlar, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a maddi kaynak sağladıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir operasyon başlattı.
Söz konusu şüphelilerin, Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri, örgütsel amaçla açılan banka hesapları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak terörizmin finansmanına katkı sağladıkları iddia edildi. Bu kişilere ilişkin MASAK raporları ve başka deliller doğrultusunda işlem başlatıldı.
Aralarında 5 Türk vatandaşı var
Aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 27 şüpheli, Ankara merkezli olmak üzere 7 farklı ilde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmak üzere tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemler için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmelerine yönelik çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele şubeleri tarafından sürdürülüyor.