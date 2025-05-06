7 ilde eş zamanlı baskın! DEAŞ’a maddi destek iddiasıyla 27 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ’a maddi kaynak sağladıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir operasyon başlattı.

Söz konusu şüphelilerin, Suriye ve Irak’ta DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri, örgütsel amaçla açılan banka hesapları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak terörizmin finansmanına katkı sağladıkları iddia edildi. Bu kişilere ilişkin MASAK raporları ve başka deliller doğrultusunda işlem başlatıldı.

Aralarında 5 Türk vatandaşı var

Aralarında 5 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 27 şüpheli, Ankara merkezli olmak üzere 7 farklı ilde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmak üzere tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemler için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmelerine yönelik çalışmalar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele şubeleri tarafından sürdürülüyor.