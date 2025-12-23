7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe: 67 gözaltı, 42 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerince 7 ilde dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonların sonuçlarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, son bir haftadır sürdürülen çalışmalarda 7 ayrı organize suç örgütüne darbe vuruldu. Şüphelilerin son 5 yıl içerisinde toplam 251 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edilirken, 67 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 42’si tutuklandı, 23’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda;

Denizli’de 30 ayrı iş yerinden organize hırsızlık,

Yalova’da nitelikli dolandırıcılık,

İzmir’de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı,

Iğdır’da göçmen kaçakçılığı,

Muğla’da tefecilik,

Tekirdağ ve Şanlıurfa’da ise terör örgütüyle bağlantı iddiasıyla vatandaşlardan para talep edilerek dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Dijital materyal, nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında çok sayıda dijital materyal, nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Yetkililer, bu suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesiyle vatandaşların hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan zarar görmesinin önüne geçildiğini vurguladı. Savcılıklarca şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmalar sürüyor.