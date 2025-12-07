7 ilde suç örgütlerine darbe: 67 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde 7 ilde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonların jandarma ekipleri tarafından yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, çalışmalarla vatandaşların tefecilikten dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlarla zarar görmesinin engellendiğini söyledi.

47 kişi tutuklandı

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, gözaltına alınan şüphelilerden 47'si tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda il jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Erzurum'da; 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçu kapsamında silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da; örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para aldıkları, vatandaşlarımıza baskı ve şiddet uygulayarak işletmelerini devraldıkları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da; tefecilik yaptıkları, Sakarya'da; ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri, Kırklareli'nde; insan ticareti suçunu işledikleri, Tekirdağ'da; organize şekilde nitelikli hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullanırken operasyonlarda görev alan ekiplere teşekkür etti.