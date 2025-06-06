7 metrelik su kuyusuna düşen kedi sağ salim çıkarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.
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Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde bir kedi 7 metrelik su kuyusuna düşerek mahsur kaldı.
Su kuyusundan mahsur kalan kedinin, miyavlama seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye intikal eden ekiplerin, müdahalesinin ardından kedi kurtarıldı.
Kurtarılan kedi, durumunun iyi olmasının ardından doğaya bırakıldı.