7 ölüm, çok sayıda vaka... KKKA alarm veriyor! ABB’den kene uyarısı

Türkiye'de son 5 ayda kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayılarının özellikle İç Anadolu'da artış göstermesiyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerini uyardı.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Ankara genelinde kene popülasyonunda ciddi artış gözlemlendiği belirtildi. Bu durumun halk sağlığını tehdit eden KKKA gibi hastalıkların yayılma riskini artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, özellikle park, bahçe ve mesire alanlarına gidecek vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. Belediye şu uyarılarda bulundu:

“Hafta sonu park, bahçe, mesire alanı gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşlarımızın dikkatli olması, açık renkli ve uzun giysiler tercih etmesi, dönüşte kene kontrolü yapması önemle tavsiye olunur.”

Uzmanlar, kene ısırmasına karşı hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, herhangi bir şüpheli durumda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.