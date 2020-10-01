7. Perakende Teknolojileri Konferansı 7 Ekim’de başlıyor

01 Ekim 2020

7. Perakende Teknolojileri Konferansı, yeni konsepti ve “Perakende Teknolojiyi Konuşuyor” temasıyla sektörü bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Konferansın online olarak gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, KMD’nin başta teknoloji, yapı market, mobilya, ev geliştirme, kişisel bakım, kozmetik, takı-aksesuar, hobi, oyuncak-kırtasiye, optik ve büyük mağazacılık olmak üzere modern perakendenin farklı alt kategorilerindeki öncü oyuncularını temsil ettiğini anımsattı.

Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin satış noktasında, 200 bin kişilik istihdamı ve 150 milyar TL’nin üstünde bir ciroyu temsil eden KMD’nin bu büyüklüğü ile gerek ekonomik gerekse sosyal alanda önemli bir konumda yer aldığını ifade eden Tınastepe, “Perakende sektörü doğrudan son tüketiciye dokunan, üretici ile tüketici arasındaki köprü vazifesini gören, dolayısıyla ekonomideki her türlü dalgalanmadan ilk etkilenen sektör konumunda. Hepimizin bildiği üzere 2020 yılında zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin dinamik yapısı bu günleri atlatmada en önemli kaynak halini alıyor. Gündemimizin en önemli maddesi pandemi ile mücadele kapsamında, sağlık sektöründen sonra en önemli mücadeleyi perakende oyuncularının verdiği bir gerçek." dedi.

Halkın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm perakende sektörün var gücüyle çalıştığına dikkat çeken Tınastepe, gerekli tüm önlemler alınarak hem ihtiyaçların karşılanması hem de ekonomik çarkların aksamadan dönmesi için önemli çaba sarf edildiğini aktardı.

Sektör olarak bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü ifadeden Tınastepe, "KMD olarak perakendenin çok farklı alt kategorilerini temsil ediyoruz. Bazı kategorilerimizde geçen yılın cirolarını yakalamış olabiliriz, ancak kategorilerimizin önemli bir kısmı geçen yılın gerisinden geliyor. TÜİK verilerine de baktığımızda mart-haziran arası aylardaki düşüşlerin haziran ve temmuzda yukarı yöne değiştiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yeni normale adapte olmak için adeta zamanla yarışıyoruz”

Artık iş yaşamının yeni normallerinin oluşmaya başladığını belirten Tınastepe, “Birçok perakende şirketin önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlamayı planladığı dijital dönüşüm projeleri artık bir yıl içinde tamamlanma zaruretiyle karşı karşıya. Yeni normale adapte olmak için adeta zamanla yarışıyoruz. Bu süreçte, pek çok alanda, yeni çözümler hayatımıza girdi, bize özel çözümler geliştiren firmalarla tanıştık, önemli iş birlikleri geliştirdik. Bu ürün, hizmet ve çözümlerin tümünü 7. Perakende Teknolojileri Konferansında sektörle buluşturmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Konferansı bu yıl yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde gerçekleştirileceğini belirten Tınastepe, “Perakende sektörü ile teknoloji çözümlerini buluşturan konferansımızın dijitale taşınan oturumları 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 15.00’da başlayacak ve 10 hafta sürecek. Oturumlarda sektörün birçok gündemine değineceğiz ve değerli konuşmacıları ağırlayacağız. İlk oturum ardından webinar serimiz 10 hafta sürecek ve her Çarşamba günü bir canlı yayınımız olacak. Konferansın diğer oturumlarında yeni nesil mağazacılıkta deneyim, global perakendede bu süreçte yaşananlar, dijitalleşen işlerin mevzuatı ve güvenliği, omnichannel ve e-ticaret çözümleri, insan kaynakları uygulamaları gibi konu başlıklarını işleyeceğiz ve sektörün önde gelen perakendecileri ile çözüm ortakları bu oturumlarda görüşlerini paylaşacak.”

Kaynak: AA