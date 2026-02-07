7 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı: Barajlar yükseldi mi, doldu mu?
İSKİ 7 Şubat 2026 İstanbul baraj doluluk oranlarını paylaştı. Paylaşılan verileri yüz güldürüyor ve barajlar günden güne yükseliyor. İşte son oranlar...
İstanbul'da günlerdir aralıklı yağan yağmur barajlara olumlu yansıyor. Paylaşılan verilere göre doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İstanbullular son durumu merak ederken "Barajlar yükseldi mi, doldu mu" sorusuna cevap arıyor.
7 Şubat İstanbul'da baraj doluluk oranı
İSKİ'nin 7 Şubat 2026 verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 34.71'e çıktı. Bu oran dün yüzde 34.2'ydi.
Ömerli - %48
Darlık - %52
Elmalı - %91
Terkos - %22
Alibey - %30
Büyükçekmece - %24
Sazlıdere - %21
Istrancalar - %71
Kazandere - %10
Pabuçdere - %9