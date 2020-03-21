7 ülkeden 3 bin 358 öğrenci Türkiye'ye getirilecek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söyledi.
Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu bazı ülkelerdeki öğrencilerin oradaki Türkiye misyonlarına başvurarak tahliye talebinde bulunduğunu bildiren Çavuşoğlu, "Biz de bir çalışma başlattık, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'den öğrencilerimizi ülkemize getirme kararı aldık. 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getireceğiz. Tabi gelince de karantinaya tabi tutulacaklar. Sakarya ve Samsun'daki yurtlara yerleştirilecekler." dedi