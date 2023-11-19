7 yaşındaki çocuk ölü bulundu, ablası tutuklandı

Şehremini Mahallesi'ndeki bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, 7 yaşındaki S.N. ile ablası M.N. (19) arasında kavga sunucu arbede yaşandığı, kusan çocuğun halsizleştiği, dinlenmek için yatağına yattığı, hareket etmediğini gören annesi N.N. ve ablası M.N. tarafından sağlık görevlilerine haber verildiği öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın arından anne ve abla, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen abla M.N. tutuklanırken, anne N.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı evde yaşayan 2 çocuk ise Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.