70 yılda yaşanan olay artık 9 yılda bir yaşanıyor: Sel riski 18 kat arttı

Başak Nur GÖKÇAM

Sanayi Devrimi’nden bu ya­na, dünya genelindeki or­man alanları özellikle tarım arazisi açmak, madencilik ve kent­leşme gibi faaliyetler nedeniyle büyük ölçüde yok oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 1990 yılın­dan bu yana dünya çapında yakla­şık 420 milyon hektar orman kay­bedildi. Bu, Hindistan büyüklü­ğünde bir alana denk demek. Fakat kayıplar son yıllarda biraz da ol­sa yavaşladı. Hesaplamalar, 2015- 2020 yılları arasında yıllık ortala­ma net orman kaybının yaklaşık 4.7 milyon hektar olarak kaydetti.

FAO’nun 2020 tarihli ‘Küresel Orman Kayıpları Değerlendir­mesi’ne göre de dünya kara ala­nının yaklaşık yüzde 31’inin hâlâ ormanlarla kaplı olduğu bilini­yor. Bu miktar 4.06 milyar hek­tara eş değer. Milyarlarca hek­tar orman alanına sahip olmamız ise ne yazık ki gezegenin gelece­ği için umut ifade etmiyor. Çün­kü British Columbia Üniversitesi (UBC) bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, ormanların kesilmesi nedeniy­le 70 yılda yaşanan sel felaketleri artık 9 yılda bir yaşanıyor. Ve or­manların kesilmeye devam etme­si durumunda felaket niteliğinde­ki sellerin sıklığının 18 kat daha artacağı, etkilerinin ise 40 yıldan fazla süreceği ortaya konuldu.

Bulgular dikkate alınmalı

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan UBC Ormancılık Fakül­tesi’nden hidrolog kıdemli yazar Dr. Younes Alila, “Bu araştırma, orman yönetiminin su baskınla­rı üzerindeki etkisine dair gele­neksel düşünceye meydan oku­yor. Sektörün ve politika yapıcıla­rın, yalnızca ne kadar ormanın yok edildiğinin değil, aynı zamanda nerede, nasıl ve hangi koşullar al­tında yok edildiğinin de önemli ol­duğunu gösteren bulguları dikkate alacağını umuyoruz” dedi.

Orman uygulamalarının sade­ce ortalama taşkın seviyelerini yükseltmediğini, aynı zamanda bir havzanın tüm taşkın rejimini temelden yeniden şekillendire­bileceğini belirten Dr. Alila, “Na­dir ve felaket niteliğindeki olay­lar çok daha yaygın hale gelebilir” diye ekledi.

Sel boyutlarında yüzde 105’lik büyüme

UBC liderliğinde gerçekleştiri­len ve Journal of Hydrology'de ya­yımlanan çalışmada, Kuzey Caro­lina’daki Coweeta Hidroloji La­boratuvarı’nda gerçekleştirilen dünyanın en uzun süreli orman de­neylerinden birinden yararlanıldı. Araştırma ekibi, 1950’lerin sonla­rında her ikisi de temizlenmiş olan, biri kuzeye, diğeri güneye bakan iki bitişik su havzasını analiz etti.

Buna göre daha az doğrudan gü­neş ışığı alan ve daha fazla nem tu­tan kuzeye bakan havzada, seller dört ila 18 kat daha sık meydana geldi. Ortalama sel boyutları, arıt­ma öncesi seviyelere göre yüzde 47 arttı ve en büyük seller yüzde 105’e kadar büyüdü. Güneye bakan havzada ise aynı uygulamanın taş­kın davranışı üzerinde hemen he­men hiçbir etkisi olmadı

Risk giderek büyüyecek

Araştırmanın en endişe veren bulgusunun, özellikle iklim değişikliğinin daha aşırı hava koşulları getirmesi ve aşağı havza topluluklarını daha büyük riske sokmasıyla, sel tepkisinde uzun vadeli 40 yıla kadar sürecek değişikliklere yol açabileceğini doğruladığı ifade edildi.

Küçük bir arazinin dev etkisi

Sonuçları değerlendiren Ormancılık Fakültesi’nde doktora öğrencisi ve çalışmanın ilk yazarı olan Henry Pham, "Bir eğimin baktığı yön gibi görünüşte küçük arazi faktörlerinin bir havzanın tedaviye verdiği yanıtı etkileyebileceğini veya bozabileceğini bulduk” diye konuştu.