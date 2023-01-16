700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri başta olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler, hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ hazırlıklarını sürdürüyor. TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar başkanlığında Konfederasyon bünyesinde kurulan komisyon, Çerçeve Protokole dair talepleri belirlemek için 17 Ocak’ta toplanacak. Toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025 dönemindeki ücret zammını ve sosyal haklarını içeren talepleri belirleyecek olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

"Bir an evvel uzlaşı istiyoruz"

Önceki dönemlerde yaklaşık 200 bin civarında işçiyi ilgilendiren görüşmelerin, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla kişiyi ilgilendirdiğine dikkat çeken TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar; kamu işçilerinin, ücret artışı başta olmak üzere çözüm bekleyen birçok talebinin bulunduğunu belirtti. Ağar, “Görüşmelerde, tüm bu taleplerimize karşılık arayacağız. 2021’de imzaladığımız protokol kapsamındaki sözleşmelerin bir bölümünün süresi bu ay, geri kalanları ise mart ayında bitiyor. Yüksek enflasyonun alım gücünü düşürdüğü bugünlerde, anlaşmanın bir an evvel uzlaşıyla imzalanmasını istiyoruz. Bu kapsamda TÜRKİŞ olarak çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Ardından mali ve sosyal hakları içeren taleplerimizi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunup pazarlık sürecini başlatacağız” dedi.

Diğer sözleşmeleri de ilgilendiriyor

Kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektördeki toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.