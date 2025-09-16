700 yıllık bu pazarın ünü sınırları aştı: Peynir suyuyla yetiştirip satıyorlar

Orhaneli'de, "Beyce Pazarı" şarkısı ile de ünlenen köylü pazarı, ilçe meydanında yüzyıllardır aynı gelenekle salı günleri kuruluyor ve sabahları dualarla açılıyor.

Uludağ'ın eteklerinde 50'den fazla kırsal mahalleden gelen ve genellikle küçük çaplı üretim yapan çiftçilerin doğal ürünlerini sergilediği pazar, 55 kilometre uzaklıktaki Bursa merkezden ve hatta 72 kilometre mesafedeki Mudanya'dan bile ilgi görüyor.

Doğal ve organik ürünler arayanların dört gözle beklediği Beyce Pazarı'nda mevsim meyve ve sebzelerinden kestane, biber, domates, incir, elma, üzüm, soğan, patates gibi onlarca çeşitte ürün bulunabiliyor.

700 yıldır süregelen kültür

Bu pazarda her çiftçi kendi yetiştirdiği ve getirdiği ürünü satıyor. Bazen bir tezgahta çiftçinin o güne kadar ürettiği 5 salatalık ya da bir kilogram domates görülüyor, bazen bir üretici sadece 2 salkım üzüm getiriyor.

700 yıldır kurulan Beyce Pazarı, sadece bir alışverişi değil yılların kültürünü, köylü ile tüketici arasındaki sıcak ilişkiyi, samimiyeti ve tarladan sofraya sohbeti de yansıtıyor.

Peynir altı suyundan gübre

Pazara gelen üreticiler küçük çaplı üretim yaptıkları için bahçelerinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmıyor.

Peynir altı suyu, keçi gübresi, ısırgan ve semizotundan kendi doğal gübresini üreten çiftçiler, ürünlerinde ilaç kullanmıyor. Verimden memnun olan çiftçilerin büyük bölümü de bu şekilde üretim yapıyor.

Üretici İbrahim Can Orhaneli'ye yaklaşık 20 kilometre uzaktan geldiğini belirterek, "700 yıldır kuruluyor bu pazar. Kendi doğal olarak yetiştirdiğimiz ürünlerimizi satıyoruz. Bursa'dan Mudanya'dan hatta Kütahya'dan bile gelip doğal ürün alanlar oluyor. Bizim pazarımızın ünü sınırları aştı" diye konuştu.