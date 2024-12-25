71 yıl süren 30 hakim gören dava sonuçlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Hüseyin Uzan tarafından 300 dönüm arazinin tapusuyla ilgili 71 yıl önce açılan davada karar verildi.

Davada 99 davacı ve 221 davalı yer aldı. 71 yılda 30 hakim gören dosyada, Salihli Kadastro Mahkemesi 27 Kasım'da, Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgili kararını verdi. Mahkeme, Hüseyin Uzan'ın dava konusu olan 22 dönüm arazisini Uzan'ın mirasçıları adına tescil etti.

Davanın çıkış nedeni hata kaynaklı

Avukat Rasim Buğra Çetin, Uzan'ın avukatı Mustafa Yıldırım'ın 55 yıl boyunca bu davayı takip ettiğini, ancak 9 Eylül 2021'de hayatını kaybettiğini anlattı. Çetin, meslektaşının "Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter" diyerek espri yaptığını belirterek, "Dava, Çakırcaali Mahallesi'nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava açmış. Davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi" dedi.