72 ilde narkotik baskınları: Binlerce personel, yüzlerce gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftalık süreçte Türkiye genelinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu paylaştı.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, 72 ilde düzenlenen operasyonlarda bin 933 şüpheli yakalanırken, 927 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 296 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların kapsamı ve katılımıyla ilgili de detay verdi. 3 bin 720 ekip ve 6 bin 130 personelin görev aldığı operasyonlarda ayrıca 21 hava aracı ve 62 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Uyuşturucu operasyonları; Bursa, Adana, Gaziantep, İzmir, Konya, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Balıkesir, Manisa, Osmaniye, Afyonkarahisar, Malatya, Denizli, Sakarya, Aksaray, Trabzon, Kütahya, Hatay, Eskişehir, Van, Kırklareli, Aydın, Mardin, Kahramanmaraş, Adıyaman, Düzce, Giresun, Uşak, Bartın, Çanakkale, Nevşehir, Zonguldak, Amasya, Edirne, Elazığ, Niğde, Ordu, Yalova, Batman, Karaman, Kırıkkale, Bolu, Kilis, Çorum, Iğdır, Isparta, Şırnak, Erzurum, Ağrı, Karabük, Sinop, Tokat, Kars, Kırşehir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Muş, Rize, Yozgat, Artvin ve Erzincan'da eş zamanlı olarak yapıldı.