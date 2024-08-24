7.5 ve üzeri depremde... İBB, İstanbul'un riskli ve güvenli ilçelerini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün, yer bilimcilerin 7 ve üzeri deprem uyarısında bulunduğu İstanbul'daki son durumu açıkladı. Yün, kentsel dönüşüm yasası ile 12 yılda yenilenen bina sayısının 92 bin olduğunu belirterek "850 bin ile 92 bini yan yana koyduğunuzda yüzde 12-13'lük bir yenilenme demek. Bu sayılarla İstanbul depreme hazır diyemiyoruz" dedi.

Ekol TV'ye konuşan Murat Yün, "Hem zemin hem yapı stoğunu birlikte değerlendirdiğimizde; çeşitli matematiksel yazılımlarla bir deprem hasar tahmini yaptık. 7.5 ve üzeri bir depremde yaklaşık 200 bin civarı binanın ağır hasar alacağını ya da yıkılacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Yün, olası Marmara depreminde 200 bin yapının zarar görmesi halinde yaklaşık 3 milyon kişinin barınma sorunu yaşayacağını aktardı.

İstanbul'un riskli ve güvenli ilçeleri

Yün olası bir depremde Marmara Denizi'ne yakın ve şehrin güneyindeki ilçelerin daha büyük risk altında olduğunu bildirerek "Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri… Aslında Fatih’ten Silivri’ye kadar olan hattan bahsedebiliriz" ifadelerini kullandı. Zemin açısından İstanbul'un kuzeyinin daha sağlam olduğunu vurgulayan Yün, "Başakşehir, Aranavutköy, Çatalca, Sarıyer, Beşiktaş gibi yerlerde zemin daha sağlam" açıklamasında bulundu.