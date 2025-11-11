75 yaşındaki işçi 6 gündür enkaz altında

Fatsa'ya 7 kilometre uzaklıktaki Sefaköy'de Demirtan İnşaat'a ait taş ocağında 5 Kasım tarihinde, gerçekleştirilen patlatmanın ardından yamaçtan büyük bir kütle kaydı. Bir kamyon ile bir iş makinesinin sürücüleri göçük altında kaldı. AFAD'ın 20 iş makinesiyle başlattığı kurtarma çalışmalarında iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin (25) cansız bedenine ulaşıldı.

Ahmet Şahin'i (75) bulmak için devam eden arama ve kurtarma çalışmaları ise heyelan riski nedeniyle durduruldu.6 Kasımda yeniden başlayan arama ve kurtarma çalışmalarına kütle hareketliliğin devam etmesi ve alanın riskli olması nedeniyle bir kez daha ara verildi.

Şahin'in kullandığı kamyon enkazının yerinin tespit edildiği ancak AFAD'dan gelecek özel ekip ile çalışmaların yeniden başlayacağı öğrenildi.