İstanbul Enerji A.Ş.’nin, Eylül 2020’de açılışını yaptığı Silivri Seymen Biyokütle Enerji Tesisi, 2021 yılı Ekim ayında kurulu gücünü 26 gaz motoru ile 25 MW’den 37 MW’ye çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Çok güzel bir haber♻️



Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW’den 37 MW'ye çıktı. pic.twitter.com/E52bUOt5cT — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 1, 2021

"Çok güzel bir haber. Çöp gazından enerji üretmeye başlamıştık, şu an 760 bin İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji üretimine ulaştık. Yapımını tamamlayıp geçen yıl hizmete açtığımız Seymen Biyokütle Enerji Santrali'nin kurulu gücünü 25 MW’den 37 MW'ye çıktı."