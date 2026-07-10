76,3 milyar liralık yasa dışı bahis ağı deşifre edildi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, kara para aklama ve uyuşturucu suçlarına yönelik İstanbul ve Ankara merkezli geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, devletin yasa dışı bahis, sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetleri, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulması ile gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı tüm kurumlarıyla etkin mücadele yürüttüğünü belirtti.

Yasa dışı bahiste 76,3 milyar liralık işlem hacmi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda önemli bir operasyon düzenlendi.

Soruşturmada şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca büyük miktardaki paranın kripto hesaplara aktarıldığı, USDT'ye çevrilerek yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderildiği ve bu yolla paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Uyuşturucu suçlarına yönelik eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma" suçlarına ilişkin 10 ayrı soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, 25'i cezaevinde bulunan toplam 119 şüphelinin söz konusu suçlarla bağlantılı eylemleri tespit edildi. Bunun üzerine 88 şüpheliye ait 89 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.