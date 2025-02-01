77 ilde beklenen kar yağışı için tarih verildi! İstanbul ve Ankara da listede...

Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve güneşli günler yerini uzun zamandır beklenen kar yağışına bırakıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'da etkili olurken, soğuk hava 77 ili etkileyecek ve yoğun kar yağışı başlayacak.

Konuya dair AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.”

İstanbul Valiliği'nden açıklama...

Resmi X hesabından dün yaptığı açıklamada 'şehirde hava sıcaklığının 3 Şubat Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağını! belirten İstanbul Valiliği konuya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji’ye göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren (6 ila 12 derece) azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Bugün bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi

İSTANBUL 6°C, 12°C / Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 7°C, 16°C /Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 17°C / Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 16°C / Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

A.KARAHİSAR -1°C, 10°C / Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 16°C / Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C / Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 12°C / Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz Bölgesi

ADANA 4°C, 21°C / Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 21°C / Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 5°C, 19°C / Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C / Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

ANKARA 0°C, 11°C / Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 11°C / Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 12°C / Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 13°C / Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

ERZURUM -15°C, -2°C / Parçalı ve az bulutlu

KARS -17°C, 3°C / Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -4°C, 12°C / Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 4°C / Parçalı ve az bulutlu

Karadeniz bölgesi

AMASYA -1°C, 13°C / Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 2°C, 10°C / Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 14°C / Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C / Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 14°C / Parçalı ve çok bulutlu