77 ilde beklenen kar yağışı için tarih verildi! İstanbul ve Ankara da listede...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun zamandır beklenen kar yağışının 5 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Çarşamba günü Ankara ve İstanbul dahil 77 ili etkisi altına alacak kar yağışının perşembe günü 10-20 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.
Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve güneşli günler yerini uzun zamandır beklenen kar yağışına bırakıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul'da etkili olurken, soğuk hava 77 ili etkileyecek ve yoğun kar yağışı başlayacak.
Konuya dair AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pazartesi itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gün boyunca sıcaklıkların hızla düşeceği, çarşamba sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edilmektedir.”
İstanbul Valiliği'nden açıklama...
Resmi X hesabından dün yaptığı açıklamada 'şehirde hava sıcaklığının 3 Şubat Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacağını! belirten İstanbul Valiliği konuya yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji’ye göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren (6 ila 12 derece) azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olması bekleniyor.
Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Bugün bölgelere göre hava durumu
Marmara Bölgesi
İSTANBUL 6°C, 12°C / Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 7°C, 16°C /Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 5°C, 17°C / Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 16°C / Öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
A.KARAHİSAR -1°C, 10°C / Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 7°C, 16°C / Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 9°C, 18°C / Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 12°C / Parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz Bölgesi
ADANA 4°C, 21°C / Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 21°C / Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 5°C, 19°C / Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 19°C / Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
ANKARA 0°C, 11°C / Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 11°C / Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 12°C / Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 1°C, 13°C / Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
ERZURUM -15°C, -2°C / Parçalı ve az bulutlu
KARS -17°C, 3°C / Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -4°C, 12°C / Parçalı ve az bulutlu
VAN -8°C, 4°C / Parçalı ve az bulutlu
Karadeniz bölgesi
AMASYA -1°C, 13°C / Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 2°C, 10°C / Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 14°C / Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C / Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 14°C / Parçalı ve çok bulutlu