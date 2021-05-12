78 barodan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
78 baro tarafından yapılan ortak açıklamada, "İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz." denildi.
İstanbul Sözleşmesi’nin kabulünün 10. yıldönümünde ortak basın açıklaması yapan 78 baro başkanı, “İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.
78 baro başkanı imzası ile yayımlanan açıklama şöyle:
İstanbul Sözleşmesi'nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılmasının ve Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10. yıldönümünde, Sözleşme’den 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla çekilmenin; hukuka, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz.
Kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın bir sonucu olarak gören; kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi'nin tüm hükümleriyle etkin uygulanması taleplerimizi yükselttiğimiz bir dönemde, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden üstelik "hukuka aykırı bir şekilde” çekilmesi kabul edilemez.
Devletin görevi bireylerin haklarını, hayatlarını korumak, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak şiddetsiz bir ortam ve yaşam hakkı sağlamaktır.
Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak; kadınları korumasız bırakacak çekilme kararının geri alınması için yetkilileri göreve davet ediyor, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.
1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,
2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu
3. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin
4. Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın,
5. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan Toprak,
6. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere,
7. Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan,
8. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan,
9. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız
10. Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan
11. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt
12. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay
13. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır
14. Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses
15. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur
16. Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü
17. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül
18. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi
19. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik
20. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun
21. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan
22. Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu
23. Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar
24. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan
25. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren
26. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay
27. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar
28. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür
29. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk
30. Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan
31. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz
32. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı
33. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir
34. Gümüşhane-Bayburt Av. Serkan Pekmezci
35. Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan
36. Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın
37. Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan
38. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya
39. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
40. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel
41. Kahramanmaraş Barosu Bşk. Av. Muhammed Burak Gül
42. Karabük Barosu Başkanı Av. Emrah Köklü
43. Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt
44. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir
45. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun
46. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın
47. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
48. Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu
49. Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu
50. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir
51. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ
52. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam
53. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han
54. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan
55. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik
56. Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz
57. Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun
58. Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik
59. Nevşehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Necmi Öncül
60. Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk
61. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz
62. Osmaniye Barosu Başkanı Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan
63. Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak
64. Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran
65. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek
66. Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir
67. Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih Sevim
68. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel
69. Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz
70. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci
71. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih Yardımcı
72. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez
73. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin
74. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin Coşkun
75. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar
76. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol
77. Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu
78. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu