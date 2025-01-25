78 can alan Grand Kartal Otel yangını faciasında bilirkişi heyeti incelemeleri tamamlandı

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da yer alan Grand Kartal Otel’de çıkan yangının ardından devam eden soruşturmada önemli bir aşama kaydedildi. Yangında hayatını kaybeden 78 kişinin ardından, Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, olay mahallindeki incelemelerini tamamladı.

İkinci kez inceleme yapıldı

Soruşturma kapsamında otele ikinci kez gelen bilirkişi heyeti, savcıların eşliğinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Güvenlik önlemleri altında, jandarma, itfaiye ve AFAD personelinin eşlik ettiği heyet, otelde yaklaşık 3,5 saat süren bir çalışma yaptı. İncelemeler sırasında, yangının çıkış nedeni ve yangın sırasında yaşanan olaylara dair deliller toplandı.

Deliller torbalara konuldu

Heyet, incelemeler sırasında topladığı delilleri özel torbalara yerleştirerek otelden ayrıldı. Bilirkişiler tarafından hazırlanan raporun, yangının çıkış nedeni ve ihmalleri netleştirmesi bekleniyor. Toplanan delillerin laboratuvar analizlerinin ardından soruşturmaya yön verilmesi planlanıyor.

Yangının nedenine ilişkin merak devam ediyor

Grand Kartal Otel'de çıkan yangının çıkış nedeni hâlâ kesinlik kazanmış değil. Olayda büyük can kaybı yaşanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve ihmal iddialarını gündeme getirmişti. Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun, hem hukuki süreçte hem de kamuoyunda büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik olayda, Grand Kartal Otel’deki yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yangın sırasında otelde kalanların tahliyesinde yaşanan zorluklar ve yangın güvenlik önlemlerinin yetersizliği iddiaları soruşturmanın odak noktasında...