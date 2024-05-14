78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı'yla ilgili dava ertelendi

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar B.Y. (61), A.Ö, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar A.Y. (51), B.A. (57) ve D.D. (51) duruşmaya katılmadı. Celse arasında kamu görevlilerinin yer aldığı dosyanın da dosyaya eklendiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinde inşaat mühendisi olarak çalışan tutuksuz sanık A.Ö, mimari projenin belediyeye sunulduğunu ve projeye imar durumuna göre ruhsat düzenlendiğini, bu sırada mimari-statik projenin binaya ait olup olmadığına baktıklarını söyledi.

Görev ve kapsamı sorularının cevabı belediyede aranacak

Mahkeme başkanının binada denetim yapma görevinin kimde olduğu yönündeki sorusuna A.Ö, belediye olarak ısı yalıtımı dışında denetim görevlerinin olmadığını, inşaat aşamasında şikayet gelirse denetleyebildiklerini ve şikayetin de gelmediğini ifade etti. A.Ö, kamu adına denetimi fenni mesulün yaptığını, fenni mesulün de A.Y. olduğunu belirtti. Sanığın avukatı İzzet Ünsalan, ruhsatın tarihi itibarıyla müvekkilinin görevinin ve kapsamının belediyeye sorulmasını talep etti.

Zafer Mahallesi'nde ağır hasarlı bina tespiti yapmadık

Tanık olarak dinlenen Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Soner Özyavuz, 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ merkezli depremin ardından Malatya'da hasar tespiti yaptıklarını ancak Hakimbey Apartmanı'nı hatırlamadığını, apartmanın bulunduğu Zafer Mahallesi'nde ağır hasarlı bina tespiti yapmadıklarını dile getirdi.

Özyavuz, mahkeme başkanının hasar durumlarını tutanağa bağlayıp bağlamadıkları yönündeki sorusu üzerine, bilgileri tablete girdiklerini, müdürlükte çıktısını alıp imzaladıklarını, hasarsız yapıların dış cephe fotoğraflarını, ağır ve orta hasarlıların ise kolonlarının fotoğrafını aldıklarını söyledi.

Duruşma 11 Temmuz'a ertelendi

Mahkeme heyeti, dönemin belediye imar müdürü Mustafa Bingöl'ün ifadesinin alınması için talimat yazısı yazılmasına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne depremle ilgili yazılı ve görsel kayıtların gönderilmesi için ihtar yazısı yazılmasına, gönderilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve A.Ö'nun binanın ruhsat tarihi itibarıyla görevinin ne olduğunun belediyeye sorulmasına karar vererek duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.