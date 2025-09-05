8 bin artçı deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da lokma döküldü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre sayıları 8 bini aşan artçılar, vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor.

Depremlerin sona ermesi için dua edildi

Sarsıntıların devam ettiği ilçede, vatandaşlar cuma günü vesilesiyle topladıkları paralarla lokma hayrı düzenledi. İlçe merkezinde yapılan etkinlikte depremlerin sona ermesi için dua edildi.

Lokma hayrına katılan Hasan Küçük, "10 Ağustos'ta yaşadığımız depremden dolayı öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. O günden bugüne halen sarsıntılar devam ediyor. Halkımız para topladı ve lokma yaptırmak istedik. Lokmamız gün boyu burada devam edecek. Rabbimiz bugünleri biran önce sonlanmasını nasip eder inşallah" dedi.