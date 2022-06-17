8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bugün öğleden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde, akşam saatlerinde ise Çorum genelinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Eskişehir ve Kütahya

Meteoroloji, bugün için Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Merkez Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi açıklamasına göre, yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Metrekareye 21 - 50 kilogram arasında yağış beklenirken, bunun ulaşımda da aksamalara sebep olabileceği kaydedildi. (AA-İHA)