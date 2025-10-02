8 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 171 satıcı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 189 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gözaltına alınan şüphelilerden 171'inin tutuklandığını, 18'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonlarda hedefin sokak aralarında uyuşturucu satan ve kamuoyunda 'torbacı' olarak bilinen kişiler olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiği, delillerin toplandığı ifade edildi.

Operasyonlar eş zamanlı olarak düzenlendi

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'un yanı sıra Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.