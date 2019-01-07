8 ilde eğitime kar ve buzlanma engeli

07 Ocak 2019

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği kaydedildi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Balıkesir

Balıkesir'in Manyas ilçesinoe oe Kaymakamlık, ilk ve orta dereceli okulların, 8 Ocak'ta tatil edildiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Adıyaman

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis

Bitlis merkez ve Mutki ilçesi ile bağlı köylerdeki okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Karaman

Karaman'ın bazı ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okullarda eğitime 8 Ocak Salı ara verildi.

Tunceli

Tunceli Valiliği yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarısının yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların ve öğrencilerin sıkıntı ve mağduriyet yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, "Tunceli Merkez ve Pülümür ilçemizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 08 Ocak 2019 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamuda görevli hamileler ile engelli çalışanların da belirtilen tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA