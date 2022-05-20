8 ilde organize suç örgütü operasyonu: 42 gözaltı
Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda 42 kişi gözaltına alındı.
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonunda 42 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 42 zanlı gözaltına alındı.
Polis, adreslerinde bulunamayan 14 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.