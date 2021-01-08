8 ilde sahte altın operasyonu: 61 kişi yakalandı
Piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişiden 61'i yakalandı.
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 103 kişiden 61'i yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Fatih’teki 8 atölyede ürettiği sahte ve ayarı düşürülmüş altınları, Anadolu şehirlerinde piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyesi 103 kişinin kimlik ve adres bilgileri belirlendi.
Polis ekipleri, 8 ilde 130 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 61'ini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda sahte ve ayarı düşürülmüş altın ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 42 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.