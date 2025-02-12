8. Olağan Kongre öncesi AK Parti’nin yeni sloganı ortaya çıktı

AK Parti’de 23 Şubat’taki 8. Olağan Kongre için çalışmalar son sürat devam ediyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, kongrenin ana sloganını belirledi. Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti’nin yeni sloganı “Adında AK, ışığında istikbal” oldu.

Slogan belirlenirken AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıldönümünde kullanılan "Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti" sloganı ve AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu kapsamında yayınladığı 16 başlık baz alındı.

Öte yandan kongre hazırlıkları kapsamında birkaç ajanstan sunumlar alındığı, yeni reklam filmi ve yeni şarkı için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AK Parti’de değişim yolda

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti yönetiminde köklü değişikliğe gideceği dillendiriliyor.

Merkez Yürütme Kurulu’ndaki isimlerin yarısından fazlasının değişeceği ifade ediliyor.

Erdoğan’ın AK Parti Genel Başkan Yardımcıları’ndan en az 10 ismi yenileyeceği konuşuluyor.