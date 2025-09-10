8 şirkete kayyum talebi: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında gözaltı 20’ye çıktı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerini aklama soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar genişliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın beşinci dalgasında bu sabah düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 20’ye yükseldi.

MASAK raporlarıyla tespit edildi

Soruşturma dosyasında, Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in, belediye ile iş yapan firmalardan para talep ettikleri, ödemeler karşılığında hak ediş ve imar izinlerinin hızla çözüldüğü yönünde ifadeler yer aldı.

MASAK raporlarına dayalı incelemelerde, ödemelerin gizlenmesi için fatura düzenleme ve şirketler üzerinden aklama yöntemleri kullanıldığı tespit edildi.

8 şirkete kayyum talebi

Başsavcılık, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı” gerekçesiyle iş insanı Mehmet O.K.’ye ait 8 şirkete kayyum atanması için talepte bulundu.

20 şüpheli gözaltında

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin gözaltına aldığı isimler şöyle açıklandı:

* Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep K.

* Eski Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay S.

* Belediye şirketi ANTEPE Genel Müdürü İsmail E.

* İş insanı Mehmet O.K. ve eşi Birsen K.

* Akaryakıt istasyonu sahibi Emin K.H.

* Müteahhit Mehmet S.A.

* Otel sahibi Süleyman E.

* İş insanları Hayrettin A., Emin A., Bilal S., Mehmet İ.E.

* Avukat Fırat A.

* Belediye personeli Halil K.

* Belediye işçileri Çağrı G., Kaan K.

* Belediye şoförü Halil A.

* Satış elemanı Levent Ş.

* Eski polis memuru Oktay A.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.