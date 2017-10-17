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8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 2 olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

8 terörist etkisiz hale getirildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 6, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile 2 olmak üzere toplam 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Bölgede dün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu.

Kaynak: AA

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