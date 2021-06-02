8 ülke ile imzalanan anlaşmalar Resmi Gazete'de

25 Haziran 2018'de imzalanan "Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair 10 Aralık 1991 Tarihli Protokolün Tadil Enstrümanı"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, söz konusu protokole ilişkin belirli değişiklikler yapıldı.

Ankara'da 16 Nisan 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması"nın onaylanması hakkında karara göre, iki ülke arasında sosyal güvenlik alanında ilişkileri düzenlemek amacıyla çeşitli konularda mutabık kalındı.

26 Nisan 2017'de Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği Anlaşması" ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu anlaşmayla Türkiye ile Somali arasındaki kalkınma iş birliğinin yasal ve kurumsal çerçevesinin belirlenmesi ve kalkınma iş birliği proje ve programlarını mümkün kılmak için ilave uygulama anlaşmalarının imzalanması amaçlanıyor.

Ankara'da 26 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gemiadamı Belgelerinin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Protokol"ün onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesinin (STCW) uygulanmasını sağlamak amacıyla taraflar arasında denizcilik eğitim ve öğretiminin ve gemiadamları belgelendirmesinin karşılıklı tanınması amaçlanıyor.

Zagreb'de 26 Nisan 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması"nın ilişik notlarla birlikte onaylanması hakkında karara göre, taraflar kendi merkezi makamları aracılığıyla cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma için taleplerini sunabilecek ve diplomatik kanallar dışlanmaksızın doğrudan birbiriyle irtibat kurabilecek.

Filistin ile güvenlik alanında iş birliği

Ankara'da 25 Ekim 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karara göre, taraflar kendi imkanları çerçevesinde anlaşmada belirtilen alanlarda suçu önlemek, bastırmak ve suç soruşturmalarını yürütmek için iş birliğinde bulunacak.

Taraflar ayrıca yürürlükteki ulusal mevzuatlarına ve uygulanabilir uluslararası sözleşmeler ile yürürlükteki Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarından doğan uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak terör eylemini önlemek, bastırmak ve terörizmin finansmanını engellemek için iş birliği yapacak.

Ankara'da 30 Aralık 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi hakkında karara göre de Türkiye dostluk ve iyi niyet jesti olarak Sri Lanka'ya 10 adet ventilatör hibe edecek.

Tiran'da 24 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sel ve Su Taşkınları Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe girmesi hakkında karara göre ise Türkiye Arnavutluk'a sel ve su taşkınları ile mücadelede destek sağlamak için ihtiyaç duyduğu ekipmanı ücretsiz olarak temin edecek.