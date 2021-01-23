81 ilde eş zamanlı uygulama: Aranan 2 bin 402 kişi yakalandı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulamada 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 402 kişi yakalandı.

"Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda 1 AVM, 21 işletme ve 1471 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.

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