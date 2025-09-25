81 ilde ruhsatsız silah operasyonu: Bin 867 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 867 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı detaylara göre ele geçirilen silahlar arasında 766 ruhsatsız tabanca, 428 kurusıkıdan çevrilme tabanca, 649 av tüfeği ve 24 uzun namlulu silah bulunuyor.

Yerlikaya, ayrıca bu kabine döneminde yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı: Toplam 248 bin 603 adet ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Bakan paylaşımında ruhsatsız silahı sadece bir kanun ihlali değil, “toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru” olarak nitelendirerek, Jandarma ve Polis ekiplerini tebrik etti. Yerlikaya, “Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.