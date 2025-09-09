81 ilde sosyal konut projesi! Bakan Kurum açıkladı: 3 çocuğu olan ailelere ayrıcalık sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı'na katıldı.

Bakan Kurum burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 81 ilde hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesinin detaylarını açıklayacağını hatırlattı.

Bakan Kurum, söz konusu kampanyayla gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere avantaj sağlayacaklarını ifade etti.

Trabzon'da da sosyal konutlar yapılacak

Murat Kurum, kampanyayla ilgili şu ayrıntıları da paylaştı:

"Bu kampanyada gençlerimize, en az 3 çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız. Tabii Trabzon'umuzda da kira fiyatlarının düşmesi, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla da kampanya kapsamında yeni sosyal konutları hem merkezde hem de ihtiyaç duyulan ilçelerde yapıyor olacağız”