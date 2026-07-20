81 ile "Terör Suçları Soruşturma Büroları" geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla 81 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde "Terör Suçları Soruşturma Büroları" kurulacak.
Terör suçlarına ilişkin soruşturmaların daha etkin ve koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla hayata geçirilecek uygulama kapsamında, her ilde uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarının görev yapacağı özel bürolar oluşturulacak.
Yeni düzenlemeyle, söz konusu büroların görev alanı yalnızca terör suçlarıyla sınırlandırılacak. Terör suçları dışındaki soruşturmalar bu birimlerin görev kapsamına alınmayacak.
Uygulamayla, terör soruşturmalarının tek merkezden, uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarının sorumluluğunda daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.