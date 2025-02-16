81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kent Peyzajında Kullanılabilecek Doğal Bitki Rehberi Projesi" ile Türkiye'nin dört bir yanındaki yerel bitki örtüleri incelenirken, iklim ve ekolojik özelliklere göre illerin bitki varlığı kayıt altına alınıyor.

Bu kapsamda şehirlerde yeşil alanların tasarımında yöreye uygun ve iklim değişikliğine dayanıklı doğal bitki türlerinin tercih edilmesine ilişkin 81 ilde çalışma yürütülüyor. İlk etapta İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin bitki rehberi oluşturulurken, bu yıl içinde 5 coğrafi bölgenin daha tamamlanması planlanıyor.

Öncelikle belediyelerin kullanımına sunulacak rehber sayesinde 12 binin üzerinde bitki taksonuna ve 3 binden fazla endemik bitki türüne sahip olan Türkiye'nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirilmesi için adım atılacak. Çalışmayla kent peyzajı uygulamalarında şehirlerin iklimine ve doğal bitki türüne uygun yeşillendirme çalışmalarının hayata geçirilmesi planlanıyor.

'81 ilimizin bitki rehberini hazırlıyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çok detaylı bir çalışmayla 81 ilimizin bitki rehberini hazırlıyoruz. Cennet ülkemizin dört bir yanındaki yerel bitki örtülerini iklim ve ekolojik özelliklerine göre kayıt altına alacağız. Böylece Türkiye'nin doğal bitki örtüsüne göre yeşillendirilmesi için çok önemli bir adım atmış olacağız."

'Az su tüketen bitkiler olmasını arzuluyoruz'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Kasım Yenigün de rehberle iklim değişikliği, çölleşme ve erozyonla mücadele kapsamında önemli adımın atılacağını belirtti.

Kırsal alanlarda ağaçlandırma yaptıklarını, şehirlerde ise peyzaj uygulamalarını gerçekleştirdiklerini bildiren Yenigün, "Yapılan bu peyzaj uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bitkilerin uzun ömürlü olması için aynı zamanda iklime uyumlu, kurakçıl, az su tüketen bitkiler olmasını arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.